منخفض جوي الاثنين

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة أن موجة أمطار جديدة في طريقها للمدن الفلسطينية نتيجة تمركز حوض علوي بارد فوق المنطقة لعدة أيام.



وأضاف الطروة أن الأمطار ستبدأ على بعض المناطق اعتبارا من يوم غد الأحد، بحيث تتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقطها، ولكنها لن تكون شاملة لكافة المدن داعياً لعدم انتظارها من قبل الجميع، حيث ستكون محلية الطابع.



في حين ستتأثر فلسطين بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً يومي الاثنين والثلاثاء، وتسقط أمطار على فترات فوق معظم المناطق، تكون رعدية غزيرة أحيانا.



ونتيجة ذلك من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح دون معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً.





وستتراوح درجات الحرارة العظمى في مدينة القدس خلال هذا الأسبوع بين 16-22 نهاراً، وبين 12-14 ليلاً.وسيتبع هذا المنخفض الجوي منخفض جوي آخر سيبدأ ما بين نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.

