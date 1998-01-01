شاهد.. على خلفية الانتخابات: اصابات خلال شجارات عنيفة في عدة بلدات عربية

القدس/سما/

أصيب ثلاثة شبان بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء شجارات على خلفية الانتخابات في رهط والكعبية، فيما اندلعت شجارات عنيفة في كفر كنا ونحف وطرعان والفريديس لم تسفر عن إصابات.

ففي رهط، أصيب شابان بجراح خطيرة جرّاء تعرضهما للطعن في شجار، جرى نقلهما إلى مشفى سوروكا لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبيّة إن حالتيهما خطيرة، وإنهما يبلغان من العمر 19 عامًا.

بينما في الكعبية، تطوّر نقاش حول الانتخابات بين عائلين إلى شجار تخلله استخدام للسلاح وحتى محاولات دهس.

وأسفر الشجار عن إصابة شخص (30 عامًا) من الكعبية بجراح متوسّطة جراء تعرضه لإطلاق النار في الجزء السفلي من جسده.

أما في كفر كنا، قالت مصادر إعلامية، إن شجارًا اندلع إثر تطور نقاش حول الانتخابات المحليّة بين عددٍ كبير من الشبان في مركز القرية إلى تراشق بالحجارة، وإطلاق للنيران وإشعال للحرائق.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع مصابين، وإنها "تعمل لإعادة النظام في القرية"، وستقوم باعتقال عددٍ من المشاركين في الشجار، وإن هويّتهم معروفة لها.

أما في نحف، فقد وقع شجار عنيف، تخلله إطلاق للنار وإشعال للحرائق أيضًا، على خلفية الانتخابات، دون وقوع إصابات.

وفي طرعان، فنشب شجار بين عددٍ من الشّبان وقام مجهولون بإحراق واجهات عددٍ من المحلات التجارية في مركز القرية، بالإضافة إلى إحراق عدد من السيارات لليوم الثاني على التوالي، بعدما قام مجهولون، الليلة الماضية، بإحراق مدخل المدرسة وسيارة جيب تعود لأحد سكان القرية أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر.

كما اندلع شجار في الفريديس على خلفيّة الانتخابات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الشجار، بينما اعتقلت الشرطة عددًا من الشبان.