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ضابط إسرائيلي سابق: فشلنا في استعادة جنودنا الاسرى بغزة

الجمعة 02 نوفمبر 2018 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي سابق: فشلنا في استعادة جنودنا الاسرى بغزة



القدس المحتلة/سما/

كشف ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن أن "إسرائيل" فشلت في استعادة الجنديين الأسيرين لدى حركة حماس بغزة، "هدار غولدين" و"أورون شاؤول".

ونقلت قناة "كان" العبرية، عن رئيس شعبة القوى البشرية الأسبق في الجيش "حجاي تبلونسكي" قوله: "إن الجيش فشل في استعادة جنوده الأسرى في غزة، وأن "إسرائيل" لم تفعل أي شيء من أجل ذلك، ويجب فعل كل شيء لاستعادتهم من غزة".

وأضاف اللواء احتياط "تبلونسكي" الذي شغل منصب رئيس قسم القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة: "يتوجب على الحكومة الإسرائيلية استعادة الجنود الذين أرسلتهم للقتال في غزة، وفعل كل شيء من أجل ذلك".

وأشارت القناة العبرية، إلى مشاركة الضابط "تبلونسكي" مع حوالي 150 شخصًا، بالتظاهرة الأسبوعية التي تنظمها عائلة الضابط "هدار غولدين" بالقرب من الحدود مع القطاع.

ونقلت القناة العبرية، عن والد الضابط "هدار" قوله: "نتنياهو يقدم الهدايا لحماس مجانا، ويجعلنا مجرد أغبياء أمامها، ويعتقد أن التسهيلات لحماس تمنع الحرب، بالعكس زيادة الضغط على حماس هو الذي سيمنع الحرب".

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