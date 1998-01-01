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وزيرة فرنسية تعلق على مقتل خاشقجي: لا يوجد بلد خال من تلك الأفعال

الجمعة 02 نوفمبر 2018 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة فرنسية تعلق على مقتل خاشقجي: لا يوجد بلد خال من تلك الأفعال



باريس / وكالات /

أفادت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، بأنه لا يوجد بلد في العالم خال من اغتيال الصحفيين، كما هي الحال بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت ناتالي لوازو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من تلك الأفعال".

وأضافت في التغريدة ذاتها: "كما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تثمر التحقيقات ويحاكم الجناة".

واختفى خاشقجي يوم الـ 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه، وأعلنت السلطات السعودية فجر السبت 20 أكتوبر مقتله في شجار داخل القنصلية.

وذكرت السلطات السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، لكنها لم تكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي خاشقجي.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

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