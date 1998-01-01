تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة "فتح" يدين هجوم المنيا الإرهابي

غزة/سما/

أدان تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان والوضيع الذي استهدف اليوم حافلتين تقلان عدداً من المواطنين المصريين الأقباط المتجهين إلى دار عبادتهم بالمنيا، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء.

يؤكد تيار الاصلاح الديمقراطي أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي حفنة من المجرمين الذين تجردوا من أبسط معاني الإنسانية، ويشدد على أن الاعتداءات التي تستهدف الأشقاء المصريين، مسلميهم ومسيحييهم، لن تزيدهم إلا إصراراً وإرادة على المضي قدماً وجنباً إلى جنب في مواجهة الإرهاب.

إن تيار الاصلاح الديمقراطي إذ يدين هذه الجريمة الإرهابية النكراء، فإنه يعرب عن خالص تعازيه لمصر العروبة ولأسر الضحايا الأبرياء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.