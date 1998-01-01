الرئيس عباس يعزي السيسي بضحايا الهجوم الإرهابي

رام الله/سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة مدنية تقل اقباطا كانت متجهة الى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي اسفر عن استشهاد 7 مواطنين واصابة 7 آخرين.

وعبر عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الارهابي والذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية.

وأكدعباس، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر في وجه هذا الارهاب الأسود، الذي لا دين له ولا أخلاق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار.