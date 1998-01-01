جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يعزي السيسي بضحايا الهجوم الإرهابي

الجمعة 02 نوفمبر 2018 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي السيسي بضحايا الهجوم الإرهابي



رام الله/سما/

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة مدنية تقل اقباطا كانت متجهة الى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي اسفر عن استشهاد 7 مواطنين واصابة 7 آخرين.

وعبر عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الارهابي والذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية.

وأكدعباس، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر في وجه هذا الارهاب الأسود، الذي لا دين له ولا أخلاق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار.

أخبار ذات صلة

السيسي وعباس وعبدالله

الرئيس عباس يلتقي السيسي و ملك الاردن قبيل اجتماعه بترامب

عباس - السيسي - ارشيف

صحيفة : السيسي قدم مبادرة لانهاء الانقسام قبلتها حماس واهملها الرئيس عباس

الرئيسان السيسي وعباس

الرئيس عباس يصل القاهرة للقاء نظيره المصري "السيسي"

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

الرئيس عباس

القناة 10 تزعم : الرئيس عباس يعاني من التهاب رئوي حاد.. عريقات: الرئيس يخضع لفحوصات

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

الأكثر قراءة اليوم

الوحيد الذي تجرأ على الوقوف في وجه ترامب

الهيئة الوطنية: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها

القناة الثانية تكشف : نتنياهو حاول الاتصال بلرئيس عباس مؤخرا!!

وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة بنوبة قلبية

مجلة ألمانية: إسرائيل لم تجرؤ على مهاجمة سوريا بعد تسلمها "إس-300"

نتنياهو مخاطبا ترامب: محمد بن سلمان شريك مهم وإستراتيجي في المنطقة

مستشار أردوغان : قلتة خاشقجي قاموا بتذويب جثته بالأسيد بعد تقطيعها

الأخبار الرئيسية

ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء

مواجهات

32 اصابة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين العزل شرق قطاع غزة

حماس - ارشيف

الاستخبارات الاسرائيلية : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

"واللا" العبري : التهدئة بعيدة المنال حتى الان وقد تنقلب الامور الى تصعيد كبير في كل لحظة

رواتب -ارشيفية

صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري