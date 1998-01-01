واشنطن: سنتخذ إجراءات قاسية ضد آلية الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعامل مع إيران

واشنطن/وكالات/

تعهدت الولايات المتحدة بأن تتخذ إجراءات قاسية ضد الآلية الخاصة للاتحاد الأوروبي التي يستخدمها لتنفيذ العمليات المالية مع إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عبر الهاتف للإعلان عن إعادة فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي يوم 4 نوفمبر: "لا أتوقع تنفيذ أي عمليات مالية ملموسة ستجري عبر هذه الآلية الخاصة".

وأضاف منوتشين مهددا: "لكننا سنتخذ إجراءات قاسية في حال ورود تقارير حول استخدام الآلية الخاصة لتنفيذ عمليات مالية تهدف للالتفاف على عقوباتنا".

وفي غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن البلدان الـ8 التي لن تشملها العقوبات الأمريكية ضد إيران، لا تضم الاتحاد الأوروبي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: "سنقدم قائمة الجهات الـ8 يوم الاثنين، لكن الاتحاد الأوروبي لن يحصل على استثناءات".