مصر تستعد لدخول مجال التصنيع مع كبرى الشركات العاملة مع الجيش الألماني

القاهرة /وكالات/

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بمصر الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ليندنبرغ الألمانية لتصنيع وحدات توليد القوى بعربات السكك الحديدية.

وأضاف أن آفاق التعاون تمتد إلى خطوات غير مسبوقة للتعاون والتدريب ونقل المعرفة وصولا للتصنيع المحلي الكامل، مشيرا إلى أن مصر ستكون محورا هاما لتصدير هذه الصناعات الاستراتيجية لمختلف الدول العربية والإفريقية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث تأسيس مصنع للتصنيع المشترك لمولدات القوى في شتى المجالات، مضيفا: إننا نعمل على زيادة نسب التصنيع المحلي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وتعد شركة ليندنبرغ الدولية من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مولدات الديزيل والغاز وذات تاريخ عريق ممتد إلى 70 عاما مضت في كافة المجالات الصناعية وتعمل مع الجيش الألماني وقوات حلف الناتو.