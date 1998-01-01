سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تستنكر العمل الإرهابي على حافلة أقباط المنيا

غزة/سما/

استنكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة متجهة من محافظة سوهاج باتجاه دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، وأسفر عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة أربعة عشر آخرين.

ووصف سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح الهجوم بالعمل الغادر والجبان الذي استهدف مدنيين آمنين في طريقهم للعبادة، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية أقوى من الإرهاب وعصية على الإنكسار أو الهزيمة، وأن مثل هذه الأعمال لن تستطيع النيل من مسيرة التنمية والازدهار التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري الباسل، وكافة الأجهزة الأمنية التي لاتؤول جهداً من أجل الإبقاء على أمن وأمان المواطن في مصر العظيمة، وأكبر مثال على ذلك منتدى شباب العالم المقام حالياً في شرم الشيخ بترتيبات وإعدادات عالمية المستوى .

ونقل السفير دياب اللوح خالص تعازي سيادة الرئيس محمود عباس إلى ذوي الشهداء الذين قضوا خلال العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء للجرحى والمصابين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته ويمنّ على المصابين والجرحى بالسلامة