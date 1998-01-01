فصائل الإئتلاف الوطني الديمقراطي تلتقي برئيس الوفد المصري بغزة اللواء احمد عبدالخالق

غزة/سما/

التقت فصائل الائتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني والتي تضم الجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية ظهر اليوم باللواء احمد عبدالخالق ، حيث عبرت فصائل الائتلاف عن تقديرها لدور مصر العظيم واهتمامها الدائم بالاوضاع الفلسطينية مقدرين الجهود التي تبذلها القيادة المصرية لانجاز المصالحة الوطنية وان لا بديل عن الرعاية المصرية للمصالحة .

كما رحبت فصائل الائتلاف بالجهود التي تبذل من اجل التخفيف من معاناة اهلنا في غزة والتحركات المستمرة من اجل منع تدهور الامور على الارض لابعاد شبح الحرب مع التأكيد وبالتوافق مع حكومة الوفاق الوطني.

واكدت فصائل الائتلاف على ضرورة انجاز المصالحة انطلاقاً من اتفاق 2011 كونه اتفاق شامل وافق عليه الكل الفلسطيني وضمن تفاهمات اتفاق 2017 للوصول الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كون ذلك هو المخرج لكل ازماتنا وفي ضوء ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مخاطر ومحاولات تصفية وخاصة صفقة القرن ، ومحاولات شطب قضية القدس واللاجئين ، مؤكدين ان السبيل الوحيد لمواجهة ذلك هو وحدة الصف على قاعدة الشراكة للوصول الى رؤية استراتيجية نستطيع من خلالها مقاومة الاحتلال وتحقيق اهدافنا الوطنية واقامة دولتنا الفلسطينية .

هذا واكد اللواء احمد عبدالخالق ، على ان القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات القيادة المصرية ، وان وحدة الصف الفلسطيني هي ضرورة في ظل الوضع السياسي المحيط ومحاولات تصفية القضية ، واشار الى ان مصر لن تقبل تفتيت القضية الفلسطينية ولن توافق على أي طرح لا يوافق عليه الفلسطينيين كما ان لادولة في غزة ، ولا دولة بدون غزة ، مشيراً الى ان التحركات لانجاز المصالحة لم تتوقف وهناك جولة قريبة قادمة وما يثار حول اتفاق تهدئة هو تضخيم للواقع ، مؤكداً ان ما يتم العمل عليه هو التخفيف من معاناة سكان غزة ومحاولات توفير حياة كريمة ووقف لحالة الاستنزاف التي تعيشها غزة مشيراً ان المصالحة هي الأولوية دائما.