الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة بعنوان “المسيرة مستمرة”

غزة/سما/

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مساء اليوم الجمعة، استمرار مسيرات العودة بزخمها الشعبي والسلمي حتى تحقيق كامل الأهداف التي انطلقت من اجلها المسيرة في الثلاثين من آذار الماضي.

ودعت الهيئة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الجمعة القادمة التي تحمل عنوان “جمعة المسيرة مستمرة”.

وقالت الهيئة: “إن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لبريطانيا جريمتها المتمثلة بوعد بلفور عام 1917″، مطالبة بريطانيا بالاعتذار والتراجع عن جريمتها وتصحيح الخطأ التاريخي الذي اقترفته بحق شعبنا.

وأضافت: “آن الأوان لإنهاء هذا الظلم التاريخي عن شعبنا، وأن تعترف بريطانيا بمسئولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية بما لحق بشعبنا من هذا الوعد والتكفير عن جريمتها بالاعتراف بحقوق شعبنا الثابتة”.

وفي ذات السياق رحبت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، بالجهود المصرية التي تهدف إلى كسر الحصار والتخفيف عن معاناة شعبنا.



بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار

مستمرون حتى إسقاط الوعد المشئوم

جماهير شعبنا العظيم،،،



تتواصل انتفاضة مسيرات العودة المظفرة في أسبوعها 32 بخطى ثابتة ملؤها الثبات والصمود والإصرار على مواصلة مسيرتها باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية في العودة والاستقلال والذي لن يتحقق إلا باستمرار المقاومة والانتفاضة في كل مدن وقرى وشوارع فلسطين لتزلزل بنارها أركان هذا الكيان الصهيوني الزائل.

جاءت الجماهير إلى ميادين العودة بالآلاف اليوم في جمعة ” شعبنا سيسقط الوعد المشئوم” لتؤكد وفي ذكرى وعد بلفور المشئوم أن فلسطين ستبقى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وأن هذا الكيان المسخ المصطنع دوليا سيرحل، وأن شعبنا سيهزم الظلم والأعادي، وسيبني بدمائه وتضحياته جسر عودته واستقلاله الناجز ودولته وعاصمتها القدس الشريف.

جماهير شعبنا،،،

ان الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار التي تدعوا المجتمع الدولي الى وقف قناصة الاحتلال التي استهدفت الاطفال الابرياء في قرية وادي السلقا وقتلتهم بدم بارد تحت اكاذيب وادعاءات اثبتت الحقيقة عكسها تماما . ان هذه المرحلة الحساسة من مسيرات العودة وفي ظل خطورة اللحظة السياسية الراهنة، نؤكد على التالي:

أولاً/ تحيي الهيئة السواعد الفلسطينية المقاومة والمتجذرة بأرضها على مدار أكثر من قرن وهي التي ما زالت تقاتل من أجل مسح آثار هذا الوعد المشئوم، كما تتوجه بالتحية إلى قوافل الشهداء والأسرى والجرحى.

ثانياً/ في ذكرى وعد بلفور المشئوم، فان شعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لبريطانيا جريمتها ويطالبها الاعتذار والتراجع عن جريمتها وتصحيح الخطا التاريخي الذي اقترفته بحق شعبنا عندما منحت من خلالها وعداً لمن لا يملك ولا يستحق، فقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم التاريخي عن شعبنا، وأن تعترف بريطانيا بمسئولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية بما لحق بشعبنا من هذا الوعد والتكفير عن جريمتها بالاعتراف بحقوق شعبنا الثابتة.



ثالثاً/ تؤكد الهيئة بأن مسيرات العودة متواصلة ومستمرة، وستكون في المرحلة القادمة أقوى وأشد بزخمها الجماهيري والشعبي وبتمسكها بأهدافها وبثوابت شعبنا، وبوعي أبناء شعبنا القادرين على إفشال كل أساليب الاحتلال والمغرضين الذين يحاولون إخماد نارها وافشال اهدافها وحرفها عن مسارها بعد ان اضطر العدو للخنوع والبحث عن مخارج من شدة ضغطها على المستوطنين، فقد شكلت المشاركة الحاشدة اليوم رد واضح على كل المتآمرين والمحرضين على مسيرات العودة.

رابعاً/ إن شعبنا الفلسطيني الذي فجر مسيرات العودة قبل أكثر من سبعة شهور عاقد العزم اليوم على الاستمرار في هذه المسيرة بلا تراجع عن قراره الوطني الجبار بمواصلة هذه المسيرة، حتى انتزاع حقوقه الوطنية الثابتة، وإن أية إجراءات لتقليل الخسائر واستخلاص وتجنب السلبيات وتعزيز الإيجابيات،تهدف الى استمرار مسيرات العودة لا وقفها. فدماء أبناء شعبنا غالية علينا ولن نسمح للاحتلال بأن يستفرد فيها أو أن يستبيحها.

خامساً/ لقد وجهت مسيرات العودة والتي دوى صوتها كافة أرجاء المعمورة رسائل قوية للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية المختلفة بأن هذا الشعب الفلسطيني عصي على الكسر ويرفض الاستسلام والذل والخنوع، وأن هذه التحركات الدولية من أجل تخفيف معاناة شعبنا في القطاع هي ثمرة مسيرات العودة وتضحيات الشهداء والجرحى وثبات شعبنا الذي لن يقبل بأقل من كسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا بالكامل بدون دفع أية أثمان سياسية على طريق توفير المناخات والبيئة لهذا الشعب التضحوي في الاستمرار بنضاله الثابت حتى العودة والتحرير.

سادساً/ ترحب الهيئة الوطنية بالجهود المصرية وبالأشقاء المصريين الموجودين اليوم بيننا في مخيمات العودة، وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود المشكورة هدفها كسر الحصار والتخفيف عن معاناة شعبنا، ولا حديث عن تهدئة بتاتاً.

سابعاً/ تؤكد الهيئة أن انجاز المصالحة واستعادة الوحدة تظل هدفاً استراتيجياً لشعبنا سنواصل السعي لهذا الهدف له بكل قوة، ولا يمكن استبداله بحل هنا أو هناك بل نعتبره مفتاح الحل لتوحيد طاقات شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة.