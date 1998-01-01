الحية: جهود كسر الحصار توشك على النجاح

غزة/سما/

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية يوم الجمعة أن جهود كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة “توشك على النجاح”، مشدّدًا على استمرار مسيرات العودة شرقي محافظات القطاع.

وأوضح الحيّة، خلال كلمة له في مخيم العودة شرقي مدينة غزة عصر اليوم، أن “المسيرات انطلقت لهدفين رئيسين الأول إحياء القضية الوطنية في مرحلة تغييب وتصفية لها خاصة فيما يخص حق العودة، والثاني كسر الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة”.

وأضاف مخاطبًا الجماهير “لولا المسيرات ما نظر إليكم أحد، ولا جاءكم أحد”.

وأشار الحيّة إلى أن الجهود المصرية والقطرية والأممية الحثيثة لكسر الحصار عن غزة توشك على النجاح، رافضًا الخوض في التفاصيل.

وتابع مهدّدًا الاحتلال “إذا استمرت المسيرات وتأخر رفع الحصار سترون في فصل الشتاء ما لم تروه في فصل الصيف”.

وبيّن القيادي في حماس أن حركته والفصائل وأبناء شعبنا يراقبون تنفيذ الوعود “والاحتلال حاليًا تحت الامتحان لتنفيذ وعوده برفع الحصار، والوسطاء قادرون على إلجامه”.

وشدّد الحيّة على أن “المستقبل لشعبنا ولأجياله القادمة ولا مستقبل للاحتلال”.

وكانت مصادر فلسطينية وإسرائيلية تحدّثت عن تقدم في مباحثات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.

وتراجعت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي عن تقليص مساحة الصيد، وسمحت للصيادين بالوصول حتى تسعة أميال بحرية، فيما تواصل تدفع الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما زاد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل ملحوظ.

ويشارك الفلسطينيون في غزة منذ 32 أسبوعًا في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع للمطالبة برفع الحصار والتأكيد على حق العودة، وارتقى بقمع قوات الاحتلال المسيرات أكثر من 215 شهيدًا وأصيب نحو 23 ألف مواطن.