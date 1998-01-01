ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء

القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "ريشت كان" العبري، عن مصدر سياسي كبير قوله، إنه يجري التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة بوساطة مصرية، يقضي بإدخال الرواتب والوقود القطري والطعام والمساعدات مقابل الهدوء والامن.

وبحسب الموقع، أشار المصدر إلى أن "إسرائيل" لن تتنازل عن آليات المراقبة لضمان عدم وصول الأموال إلى "الإرهاب".

وفي سياق متصل، نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي كبير قوله، إنه يجب استنفاد كل محاولات التوصل إلى اتفاق في غزة، من شأنه تسهيل الوضع الإنساني.

وقال المصدر: "نجحنا في إيجاد حل مؤقت من خلال هذه الترتيبات لكل من الوقود والرواتب الخاضعة للرقابة، وبصعوبة تم تجاوز الأمر وربما يفشل".

وأضاف المصدر أنه "في حال انفجار الوضع من جديد فإن إسرائيل على استعداد لاستخدام قدر كبير من القوة والردع".

وتابع المصدر قوله للقناة 14 العبرية: إنه "من الأفضل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يكون مسؤولاً عن إدخال الأموال القطرية إلى غزة" لان الاوال ستدخل عن طريق الامم المتحدة ودون اشرافه .

واوضح المصدر ان الاموال القطرية تدخل الى اعضاء حماس المدنيين بضغط اميركي وبموافقة مصرية حيث عمل المبعوث الامريكي لعملية السلام غرينبلات على اقناع مصر بالموافقة على ذلك رغم التعرض السياسي والعداء بين الدوحة والقاهرة.