جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رقابة صارمة على توزيع الاموال

ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء

الجمعة 02 نوفمبر 2018 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ربيشت "كان" : اتفاق التهدئة مع غزة ..الرواتب والوقود والطعام مقابل الامن والهدوء



القدس المحتلة/سما/

نقل موقع "ريشت كان" العبري، عن مصدر سياسي كبير قوله، إنه يجري التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة بوساطة مصرية، يقضي بإدخال الرواتب والوقود القطري والطعام والمساعدات مقابل الهدوء والامن.

وبحسب الموقع، أشار المصدر إلى أن "إسرائيل" لن تتنازل عن آليات المراقبة لضمان عدم وصول الأموال إلى "الإرهاب".

وفي سياق متصل، نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر سياسي كبير قوله، إنه يجب استنفاد كل محاولات التوصل إلى اتفاق في غزة، من شأنه تسهيل الوضع الإنساني.

وقال المصدر: "نجحنا في إيجاد حل مؤقت من خلال هذه الترتيبات لكل من الوقود والرواتب الخاضعة للرقابة، وبصعوبة تم تجاوز الأمر وربما يفشل".

وأضاف المصدر أنه "في حال انفجار الوضع من جديد فإن إسرائيل على استعداد لاستخدام قدر كبير من القوة والردع".

وتابع المصدر قوله للقناة 14 العبرية: إنه "من الأفضل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يكون مسؤولاً عن إدخال الأموال القطرية إلى غزة" لان الاوال ستدخل عن طريق الامم المتحدة ودون اشرافه .

واوضح المصدر ان الاموال القطرية تدخل الى اعضاء حماس المدنيين بضغط اميركي وبموافقة مصرية حيث عمل المبعوث الامريكي لعملية السلام غرينبلات على اقناع مصر بالموافقة على ذلك رغم التعرض السياسي والعداء بين الدوحة والقاهرة.

#غزة #حماس #اسرائيل

أخبار ذات صلة

حماس - اسرائيل

موقع بريطاني يكشف : هذا ماعرضته "إسرائيل" على "حماس" مقابل التهدئة

الصالحي

الصالحي: اتفاق اوسلو يعطينا حقوقا أكثر من اتفاق التهدئة بغزة الآن

عباس كامل

رئيس المخابرات المصرية يزور "إسرائيل" ورام الله لبحث المصالحة و"التهدئة"

حماس -ارشيفية

صحيفة: "تعطيل" التهدئة و "تعنت " فتح يحشر «حماس» في زاوية «كسر الحصار بأي ثمن»

الرئيس عباس - ارشيف

استخبارات جيش الاحتلال: الرئيس عباس زعيم وعصره اتسم بمكافحة"الإرهاب والهدوء

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة عبرية: إسرائيل توافق على ادخال الاموال القطرية لغزة

اللواء عبد الخالق يلتقي الفصائل وهيئة مسيرات العودة بغزة

الهيئة الوطنية: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها

الوحيد الذي تجرأ على الوقوف في وجه ترامب

القناة الثانية تكشف : نتنياهو حاول الاتصال بلرئيس عباس مؤخرا!!

وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة بنوبة قلبية

مجلة ألمانية: إسرائيل لم تجرؤ على مهاجمة سوريا بعد تسلمها "إس-300"

الأخبار الرئيسية

مواجهات

32 اصابة خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين العزل شرق قطاع غزة

حماس - ارشيف

الاستخبارات الاسرائيلية : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

"واللا" العبري : التهدئة بعيدة المنال حتى الان وقد تنقلب الامور الى تصعيد كبير في كل لحظة

رواتب -ارشيفية

صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري

ارشيفية

بأوامر من الشاباك: جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية