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الرئيس يصل شرم الشيخ تلبية لدعوة نظيره المصري للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم

الجمعة 02 نوفمبر 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل شرم الشيخ تلبية لدعوة نظيره المصري للمشاركة بأعمال منتدى شباب العالم



رام الله/سما/

وصل الرئيس محمود عباس إلى مدينة شرم الشيخ المصرية مساء اليوم الجمعة، تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شـباب العالم الثاني.

وكان في استقباله في مطار شرم الشيخ الدولي، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وكادر سفارة فلسطين في القاهرة، ووكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء عمرو حنفي، والوكيل اللواء أيمن بديع، ونائب رئيس ملف فلسطين بالجهاز مصطفى مروان

ويرافق الرئيس خلال فترة إقامته عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يذكر أن أعمال منتدى شباب العالم تنطلق رسميًا مساء غد السبت، برعاية الرئيس المصري وبحضور أكثر من 5 آلاف شاب يمثلون مختلف دول العالم، إضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.

ويهدف المنتدى إلى إيصال رسالة سلام للعالم باستقرار مصر، ومساهمة الشباب في بناء وحفظ الأمن والسلام في مناطق الصراع.

ويتضمن المنتدى 30 جلسة يتم من خلالها مناقشة 18 محورا، وتتحدث فيه مجموعات من شباب العالم في مواضيع كثيرة أهمها محاكاة للقمة العربية الافريقية، والامن المائي في ظل التغيير المناخي، ودور قادة العالم في استدامة السلام، وسبل مواجهة التطرّف والارهاب، وفرص العمل في عصر الذكاء الصناعي. 

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