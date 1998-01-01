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نتنياهو: ندين مقتل خاشقجي

الجمعة 02 نوفمبر 2018 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ندين مقتل خاشقجي



القدس/سما/

 أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو،  خلال مؤتمر صحفي في مدينة فارنا البلغارية اليوم الجمعة، إنه يدين مقتل الصحفي السعودي، لكنه قال إن المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة هي إيران.

وجاءت تصريحات نتنياهو، مماثلة لما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، من أن قتل الصحفي السعودي "عمل خسيس"، لكنه وصف إسرائيل بأنها أكثر اهتماما بتدعيم علاقات الخليج في صراعها ضد إيران.

وأعلنت النيابة العامة التركية، يوم الأربعاء الماضي، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

وتابعت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وبيّنت النيابة التركية أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

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