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رام الله: إصابات بالاختناق خلال إندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال بمسيرة كفر قدوم

الجمعة 02 نوفمبر 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: إصابات بالاختناق خلال إندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال بمسيرة كفر قدوم



رام الله/سما/

 أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما والتي خرجت في ذكرى وعد بلفور المشؤوم.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة  باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً.

وأكد شتيوي بإندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وأفشلوا اقتحامهم للقرية الأمر الذي دفعهم للاستعانة بقوات أكبر من وحدات مختلفة ولاحقوا الشبان تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أن عدد من جنود الاحتلال حطموا الباب الرئيسي لمنزل المواطن زاهي علي واعتلوا سطح منزل المواطن زهدي شتيوي واستخدموه ثكنة عسكرية لقمع المسيرة والتقاط صور للمشاركين فيها.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعضو المجلس الثوري جمال حويل وعدد من المتضامنين الأجانب من منظمات مختلفة ونشطاء إسرائيليين.

 

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