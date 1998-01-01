فدائي" الطائرة" يخسر أمام المنتخب المصري

رام الله / سما /

قدم منتخب فلسطين للكرة الطائرة أداء رائعاً أمام شقيقه المنتخب المصري في البطولة العربية للعبة، وذلك رغم خسارته بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مجريات المنافسة على الصالة الرئيسية لإستاد القاهرة الفرعي.

وأظهر لاعبو "الفدائي" روحاً قتالية عالية أمام المنتخب المصري المرشح الأول لنيل البطولة، وقدموا عرضاً أشاد به جُل النقاد والمتابعين والمحللين للقاء.

وحاول لاعبو "الوطني" مجاراة المنتخب المصري أحد أبطال القارة الأفريقية، والمشارك في البطولة العالمية للكرة الطائرة في العديد من المناسبات، وكان "الفدائي" نداً قوياً في جميع أشواط اللقاء الثلاثة، وكان قريباً من خطف أحد الأشواط، وتقدم على المستضيف في العديد من فترات اللقاء، ولكن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها "الفراعنة" حسمت جميع الأشواط، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الأول (25_19)، الثاني (25_16)، والشوط الثالث (25_18).