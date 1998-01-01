جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مكافأة "غريبة" لمن ينجب طفلاً ثالثاً في إيطاليا

الجمعة 02 نوفمبر 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكافأة "غريبة" لمن ينجب طفلاً ثالثاً في إيطاليا



وكالات / سما /

تسعى الحكومة الإيطالية الشعبوية إلى تشجيع الأزواج على الإنجاب من خلال تقديم قطعة أرض زراعية للعائلات التي ترزق بطفل ثالث، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إيطالية الأربعاء.

وينصّ هذا التدبير الذي تقدّم به حزب اليمين المتطرف "رابطة الشمال" وأدرج في مشروع ميزانية العام 2019 على التنازل عن قطعة أرض من الملك العام لمدة عشرين عاماً لصالح العائلات التي تتوسّع بين 2019 و2021.

وقال وزير الزراعة جان ماركو تشنتينايو المنتمي إلى "رابطة الشمال"، "يقال إن الإيطاليين ليس لديهم الكثير من الأطفال ولا بدّ من قلب المعادلة"، مشيراً إلى أن الوزارة ترغب في المساهمة في هذا المجهود.

ويعدّ معدّل الولادات في إيطاليا من الأدنى في أوروبا. وقد أدرجت "رابطة الشمال" هذه المسألة في قلب أولوياتها، متعهدة إنعاش الاقتصاد لإعادة الرغبة في إنجاب الأطفال إلى الإيطاليين.

وقد أيّد وزير الشؤون العائلية المنتمي أيضا إلى هذا الحزب التدبير، مشيرا إلى أنه لن يطال سوى الشركاء المتزوجين المقيمين في إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات.

وبحسب نقابة "كولديريتي" وهي أكبر نقابة زراعية في البلد، لا تزال الدولة تملك نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية تقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 10 مليارات يورو، غير أن صحيفة "كورييريه ديلا سيرا" ذكرت أن الدولة باعت أفضل أراضيها ولم يبق "سوى الفضلات".

#إيطاليا #انجاب #مكافأة

أخبار ذات صلة

فتى تركي "أهان" أتاتورك فعاقبته الشرطة بـ"طريقة غريبة"

قصة غريبة جداً... لا تخرج من منزلها بسبب "الواي فاي"!

قتلوه بمنجل أمام زوجته الحامل.. "جريمة شرف" غريبة بالهند

"نوتيلا" تطلب 60 ذواقا للعمل لديها في إيطاليا

إيطاليا تعثر على "الكنز الذهبي" لروما القديمة

مكافأة كلب على إنقاذ امرأة وطفلها بقتله

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة عبرية: إسرائيل توافق على ادخال الاموال القطرية لغزة

توافق فلسطيني على الهدوء في احتجاجات الجمعة في غزة

الاحتلال يعلن عن عودة المنطقة العازلة بطول 300 متر على طول سياج قطاع غزة

اللواء عبد الخالق يلتقي الفصائل وهيئة مسيرات العودة بغزة

سلطة النقد للبنوك تصدر تعميماً بخصوص مستحقات مكافأة نهاية الخدمة

وزير المالية الاسرائيلي : رغبة رام الله بتجويع غزة مزعجة

الهيئة الوطنية: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها

الأخبار الرئيسية

مواجهات

بدء توافد الجماهير للمشاركة بفعاليات "جمعة إسقاط وعد بلفور"

حماس - ارشيف

الاستخبارات الاسرائيلية : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

"واللا" العبري : التهدئة بعيدة المنال حتى الان وقد تنقلب الامور الى تصعيد كبير في كل لحظة

رواتب -ارشيفية

صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري

القناة الثانية تكشف : نتنياهو حاول الاتصال بلرئيس عباس مؤخرا!!