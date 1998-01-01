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السجن لأم كويتية قالت لأولادها: ادرس يا حمار إنت وياه !

الجمعة 02 نوفمبر 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لأم كويتية قالت لأولادها: ادرس يا حمار إنت وياه !



وكالات / سما /

قضت محكمة الجنح بالكويت الأربعاء، بحبس مواطنة مدة شهر مع الشغل والنفاذ، لإهانتها لأبنائها أثناء تدريسها لهم. واصفة إياهم "بالحمير"، وفقاً لصحف محلية عدة.

وتتلخص الواقعة في أن مواطناً تقدم إلى أحد المخافر ببلاغ اتهم فيه زوجته بأنها تضرب أطفالهما وتوبخهم بألفاظ نابية دوماً، أثناء مساعدتها لهم بأداء واجباتهم المدرسية، وتكرر على مسامعهم جملة "ادرس يا حمار انت وياه". وعزز الزوج ادعاءه بمقاطع مصورة، مقدماً دليلاً دامغاً بحقها.

وأثارت المحاكمة التي تعتبر الأولى من نوعها، جدلاً على مواقع التواصل، مال غالبيتهم فيها إلى استهجان الحكم وانتقاده، لا سيما أن التعنيف الأسري لا يزال مقبولاً ومسكوتاً عنه في غالبية الدول العربية. وانتقد بعضهم تصرف الزوج، في حين أطلق آخرون تحذيرات للأمهات بضرورة الانتباه لما تقوله الأم أوتفعله بحق أبنائها.

#السجن

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