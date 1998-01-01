مع ميزة "سامون".. سيارة تسلا ستتبعك كحيوان أليف

وكالات / سما /

أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية عبر تغريدة على تويتر أن ميزة الاستدعاء "المتقدم" سوف تصدر في غضون ستة أسابيع.

وبحسب التغريدة سوف تسمح الخاصية باستدعاء السيارة إلى موقع صاحبها عن طريق تطبيق الهاتف. كما قال أيضا في تغريدة أخرى إن أصحاب سيارات تسلا سيتمكنون عن طريق هذه الميزة من التحكم بسياراتهم عن طريق هواتفهم كما هو الحال في السيارات التي يكون التحكم بها بجهاز التحكم عن بعد.

وتتمتع سيارات تسلا حاليا بقدرة الاستدعاء "الأساسية" التي تتيح للسائق أن يخبر السيارة أن تتحرك إلى الأمام أو الخلف من خارج السيارة باستخدام الهاتف الذكي. وهي مفيدة في حالات وجود أماكن وقوف ضيقة للسيارات.

لكن لطالما سعت تسلا لرؤية أكثر طموحا، لذلك روجت لهذه الميزات على صفحة "أوتوبايلوت" (Autopilot) الخاصة بها لأكثر من عامين، رغم أنها غير متوفرة.

ولكن يبدو الآن أن تسلا بدأت في اتخاذ خطوة نحو الرؤية التي وضعتها الشركة لأول مرة عام 2016. حيث قال ماسك إن ترقية ميزة "سامون" "Summon" سوف تشمل الطراز الجديد سيدان، وكذلك الإصدارات الحديثة من طرازات "أس" و"أكس" المجهزة بأحدث إصدار من تسلا لأجهزة القيادة الذاتية.

ومع ذلك، ليس هناك الكثير من التفاصيل حول كيفية عمل الميزة أو معرفة حدودها.

وتوفر الكثير من الشركات حاليا ميزات ركن السيارات في النماذج الجديدة وعلى نطاق محدود، ولكنها المرة الأولى التي يكون التحكم فيها بالسيارة عن بعد ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان أي شخص سيكون قادرا قانونيا على استخدام الميزات الجديدة. خصوصا مع تشريعات الكونغرس الجديدة بخصوص المبادئ التوجيهية للمركبات الذاتية التحكم.