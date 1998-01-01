الرعاية الصحية: مراكزنا جاهزة لاستقبال حالات تعرضت لحوادث مرورية ومنزلية

غزة / سما /

أعلن اتحاد لجان الرعاية الصحية عن توفر إمكانية استقبال حالات تعرضت لحوادث مرورية أو منزلية وبحاجة إلى متابعة طبية وخدمة علاج طبيعي.



وذكر الاتحاد أنه يمكن التسجيل من خلال إرسال رسالة عبر الفيسبوك أو إرسال رسالة إلى الرقم 0592705342 بـ (الاسم، رقم الجوال(.



وأشار الإتحاد إلى إمكانية زيارة مراكزه في محافظات قطاع غزة (مقر الرعاية الصحية الرئيسي مقابل بنك الإنتاج بغزة، ومركز خانيونس التشخيصي في خانيونس، ومركز عمر القاسم في جباليا ومركز الرعاية الصحية التخصصي في رفح).



ويذكر أن مراكز الاتحاد تقوم على إجراء الفحوصات وبيع الأدوية الطبية بأسعار مخفضة.