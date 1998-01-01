شرطة بيت لحم وباسناد الوطني تقبض على 15 مواطنا وتنفذ 43 مذكرة قضائية

بيت لحم / سما /

- اكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة انه وبهدف تعزيز الامن والنظام العام من خلال تنفيذ المذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا للاخرين في بيت لحم، تم تنفيذ نشاط شرطي باسناد الامن الوطني فجر الجمعة في بلدة الخضر وقرية ارطاس حيث القت القبض على 15 مطلوب صادر بحقهم 43 مذكرة قضائية من بينهم مطلوبين فارين منذ أكثر من عامين.



من حانبه، ناشد العميد علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم كافة المواطنين الصادر بحقهم مذكرات قضائيه التوجه الى القضاء والنيابة العامة وتسوية اوضاعهم وانهاء المذكرات الصادرة المسجلة بحقهم وحضور جلسات المحاكم وتسديد ديونهم، مؤكدا في نفس الوقت ان هذا النشاط سيستمر وبشكل مكثف قبل نهاية العام لتنفيذ اعلى نسبة ممكنة من المذكرات القضائية.

