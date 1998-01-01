الكشف عن هاتف Honor Magic 2 رسمياً

وكالات / سما /

كشفت أونور العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي عن هاتف Honor Magic 2 والذي يعتبر الجيل الثاني من سلسلة هواتف ماجيك التي تم تقديمها الموسم الماضي لأول مرة.

الهاتف جاء مطابقاً للتسريبات من ناحية التصميم الجميل بفضل الشاشة الكاملة الخالية من النتوء مع فكرة الانزلاق لإظهار كاميرا السيلفي بالاضافة الى وجود ثلاث كاميرات بالخلف وبصمة داخل الشاشة وشحن لاسلكي سريع جداً.

مواصفات هاتف Honor Magic 2

الشاشة: من نوع OLED بحجم 6.4 إنش بدقة FHD+.

المعالج: كيرين 980.

الذاكرة العشوائية: 6GB و8GB.

ذاكرة التخزين: 128GB و256GB.

الكاميرات الخلفية: 24MP وكاميرتين اخرى بدقة 16MP.

كاميرا السيلفي: بدقة 16MP وكاميرتين أخرى بدقة 2MP.

البطارية: بسعة 3500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W.

النظام: اندرويد باي 9.0 مع واجهة EMUI 9.0

الالوان: ازرق – رمادي – أحمر

سيتوفر الهاتف للطلب المسبق بدءاً من اليوم على ان يبدأ البيع في الاسواق يوم 6 نوفمبر المقبل اما بالنسبة للاسعار فهي تبدأ من 545 دولار لنسخة 6GB رام مع 128GB ذاكرة وصولا لـ 690 دولار لنسخة 8GB رام مع 256GB ذاكرة.