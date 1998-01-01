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أرقام مميزة لخدمات رفح في الممتازة

الجمعة 02 نوفمبر 2018 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام مميزة لخدمات رفح في الممتازة



غزة / سما /

حسم خدمات رفح موقعة شباب خانيونس لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة.

ورفع الفوز رصيد "الأخضر" الرفحي إلى 16 نقطة في الصدارة, ما جعله يحقق العديد من الأرقام المميزة هذا الموسم.

ويعدّ خدمات رفح الفريق الأكثر انتصارا في المسابقة بـ5 مباريات, كما يملك أقوى خط دفاع, إذ لم تتلق شباكه سوى 5 أهداف, بالتساوي مع شباب جباليا.

كذلك لديه ثاني أقوى خط هجوم برصيد 11 هدفا, بالتساوي مع بيت حانون الأهلي, وبفارق هدف خلف اتحاد الشجاعية الأفضل.

يشار إلى أن محمود النيرب يتصدر قائمة هدافي خدمات رفح برصيد 3 أهداف, متقدما على زملائه عماد فحجان "هدفين", وبدر موسى "هدفين", ومروان شيخ العيد "هدف", ومحمود شيخ العيد "هدف", ومحمد حجاج "هدف", وعمران أبو بلال "هدف".

#دوري الممتازة #خدمات رفح

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