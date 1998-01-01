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المئات يصلون الجمعة وسط الخليل رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

الجمعة 02 نوفمبر 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المئات يصلون الجمعة وسط الخليل رفضا لقانون الضمان الاجتماعي



الخليل/سما/

اقام حراك الجنوب المطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي صلاة الجمعة، في ساحة دوار ابن رشد وسط الخليل للمطالبة بايقاف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وقد شارك في الصلاة المئات من العمال والموظفين والمواطنين في رسالة دعم للحراك بمطالبه العادلة على حد وصفهم.

واشار خطيب الجمعه الى خطورة تنفيذ هذا القرار في ظل الاحتلال وبسبب البنود المجحفه بحق العمال والموظفين.

وقال محمد الزغير المتحدث باسم الحراك ان هذه الفعالية ضمن فعاليات واسعه يقوم بها الحراك من اجل ايقاف هذا القانون.

واشار الزغير الى ان هناك خيمة اعتصام دائمة ومفتوحه في ساحة دوار ابن رشد، وقال:" سنبقى معتصمين الى حين تحقيق مطالبنا".

ودعا جماهير شعبنا للمشاركة في الفعالية المركزية التي ستكون على مستوى الضفة الغربية يوم الاحد بعنوان "مواكب الغضب" وهي تعليق زوامير السيارات الساعه 4:13 دقيقه بتوقيت فلسطين

وزار المصلون خيمة الاعتصام التابعه للهيئة الوطنية المطالبة باسترداد جثامين الشهداء واستمعوا لكمة والد الشهيد وائل الجعبري الذي رحب بالمعتصمين وثمن جهودهم وتمنى ان تتحقق مطالبهم بشكل سريع وعاجل.

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