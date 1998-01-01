مستشار أردوغان : قلتة خاشقجي قاموا بتذويب جثته بالأسيد بعد تقطيعها

انقرة / وكالات /

قال مستشار للرئيس التركي الجمعة إن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول تم تذويبها بمادة الأسيد بعد تقطيعها.



ونقلت صحيفة حرييت التركية المعارضة عن ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم قوله: "نرى الآن أن الأمر لم يقتصر على التقطيع بل تخلصوا من الجثة بإذابتها".



وتتوافق تصريحات أقطاي مع ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الأربعاء من أن قتلة خاشقجي قاموا بتذويب الجثة بعد تقطيعها، وذلك نقلا عن مسؤول تركي بارز لم تذكر الصحيفة اسمه.



وكانت النيابة العامة التركية قالت الأربعاء إنّه "وفقا لخطّة أعدّت مسبقاً، خُنق الضحية جمال خاشقجي حتى الموت ما إن دخل إلى القنصلية"، مضيفةً أنّ "جثّة الضحية قُطّعت وتمّ التخلّص منها". لكن البيان لم يوضح أين تم التخلّص من الجثّة المقطّعة ولا كيف حصل ذلك.

وبعد بيان النيابة العامة، أعلن مسؤول تركي لـ"واشنطن بوست"، أنّ السلطات التركية تحقّق في احتمال أن تكون بقايا الجثّة قد ذوّبت بالأسيد داخل القنصلية أو في مقر إقامة القنصل الذي يقع قربها.

والمسؤول التركي الذي لم تذكر الصحيفة الأميركية اسمه أكّد العثور على "أدلّة بيولوجيّة" في حديقة القنصلية تشير إلى أنّ عملية التخلّص من الجثّة تمّت في مكان غير بعيد من المكان الذي قُتل فيه خاشقجي. وأضاف أنه "لم يكن هناك حاجة لدفن جثة خاشقجي".