واشنطن تمنح 8 دول استثناءات لشراء نفط إيران في ظل العقوبات‎

وكالات / سما /

نقلت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن الدول الثماني بينها، كوريا الجنوبية الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان، والهند، ولم يكشف عن بقية الدول، لكن بلومبيرغ كشفت أن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميًا يوم الإثنين.

وبخصوص استفادة الصين من الاستثناءات المرتقبة؛ أبلغ مسؤول صيني رويترز بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية، وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.

وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة اليوم الجمعة “نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية”.

بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.

وقال آلن “قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية”.