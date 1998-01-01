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وفد طبي فلسطيني يغادر الى دمشق للمشاركة بمؤتمر دولي

الجمعة 02 نوفمبر 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي فلسطيني يغادر الى دمشق للمشاركة بمؤتمر دولي



دمشق/وكالات/


 غادر صباح الجمعة 52 طبيب اسنان فلسطيني برئاسة النقيب د.اسماعيل ملحم ارض الوطن للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لطب الأسنان في سورية، الذي سيفتتح اعماله يوم السبت.
كما غادر وفد نقابة أطباء اسنان الاردن ممثلا بـ 87 طبيبا الى دمشق للمشاركة في المؤتمر.
واوضحت نقيب أطباء أسنان سورية فادية ديب مشاركة 20 وفداً عربياً وأجنبياً، حضور ومشاركة 5300 طبيب سوري، ما يجعل المؤتمر الحالي مميزاً بحضور عربي ودولي كبير حيث بلغ عدد الدول المشاركة عربياً 13 دولة وهي (لبنان – الأردن – فلسطين – العراق – المغرب – الجزائر- السودان – تونس – موريتانيا – اليمن – مصر – قطر)، في حين بلغ عدد الدول الأجنبية المشاركة 7 دول هي (أميركا – كندا – إيطاليا – بريطانيا – ألمانيا – فرنسا – سويسرا)، مشيرة إلى أنه تم الاعتذار من أحد الوفود الأجنبية بسبب الانتهاء من إعداد البرنامج.
بدوره بين عضو مجلس نقابة أسنان سورية والأستاذ في جامعة تشرين منذر حداد أن المؤتمر يتميز بمشاركات واسعة وتهافت من كل أنحاء العالم لجميع اختصاصات طب الأسنان، وخاصة الاختصاصات الحالية كتجميل الأسنان، ويتميز المؤتمر أيضاً بمعرض يتمكن الطبيب من خلاله التعرف على كل ما هو جديد في طب الأسنان، ولا يقتصر على العلوم فقط بل أيضاً الاطلاع على التجهيزات والمواد التي تتطور بالفترة الحالية لتطوير طب الأسنان أكثر.ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان "علوم وتقنيات المستقبل" أكثر من 100 محاضرة علمية لأساتذة وأطباء سوريين وعرب في مختلف اختصاصات طب الأسنان بالتوازي مع دورات وورشات عمل تدريبية ومعرض متخصص تطرح خلاله أكثر من 50 شركة طبية أجهزة ومواد تخص المهنة.
 

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