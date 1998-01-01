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صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري

الجمعة 02 نوفمبر 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري



غزة / سما /

ذكرت صحيفة  «الأخبار» أن الأموال القطرية التي تقدَّر بـ90 مليون دولار ستدخل قبل منتصف الشهر الجاري كأقصى حدّ، وذلك كما أبلغ به الإسرائيليون السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية، محمد العمادي، في الأيام الأخيرة.

ويتطابق ذلك مع تصريح وزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، مساء أمس، عن الموافقة الإسرائيلية القانونية على إدخال المنحة القطرية، قائلة في حديث إلى «الإذاعة العبرية»، إن الموافقة على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال، تهدف إلى «تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين».

ونفت معارضة تل أبيب أصلاً للطلب القطري «لأنه لا توجد حاجة إلى تصعيب الأمور في غزة».

#قطر #اموال #حماس #اسرائيل

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