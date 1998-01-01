جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قادة مسيحيون إنجيليون مؤيدون لإسرائيل في ضيافة بن سلمان

الجمعة 02 نوفمبر 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قادة مسيحيون إنجيليون مؤيدون لإسرائيل في ضيافة بن سلمان



الرياض / وكالات /

استقبل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل، وذلك في خطوة نادرة لإظهار المزيد من الانفتاح والتسامح الديني.

وترأس الوفد الذي اجتمع بولي عهد السعودية أمس الخميس، جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، ميشيل باكمان، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع إسرائيل.

وقال بيان أصدره الوفد عقب الزيارة: "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين".

والتقى الوفد أيضا بمسؤولين سعوديين آخرين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية لدى واشنطن، نجل الملك سلمان، شقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى.

وزيارة مثل هذه الزعامات غير المسلمة التي تقول إنها تمثل حوالي 60 مليون نسمة، تعتبر انفتاحا دينيا غير معهود في المملكة، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الآونة الأخيرة بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

ومن اللافت أيضا أن بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل، التي لا تعترف بها رسميا المملكة السعودية، ومنهم على سبيل المثال مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أي (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".

#محمد بن سلمان #مسيحيون

أخبار ذات صلة

دان شابيرو : تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة بالنسبة لإسرائيل

بن سلمان وترامب

"نيويوركر" تكشف مبادرة بن سلمان: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وشرعنة المستوطنات

محمد بن سلمان - ارشيف

محمد بن سلمان لفريدمان مع بن سلمان : 100 مليار دولار تعود الى الخزينة

الحريري

بن سلمان لماكرون : الحريري خدعنا

بن سلمان

ابن سلمان بلباس غير رسمي في ستاربكس.. (صور)

محمد بن راشد لبن سلمان: يا جبل ما يهزك ريح!

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة عبرية: إسرائيل توافق على ادخال الاموال القطرية لغزة

توافق فلسطيني على الهدوء في احتجاجات الجمعة في غزة

الاحتلال يعلن عن عودة المنطقة العازلة بطول 300 متر على طول سياج قطاع غزة

اللواء عبد الخالق يلتقي الفصائل وهيئة مسيرات العودة بغزة

سلطة النقد للبنوك تصدر تعميماً بخصوص مستحقات مكافأة نهاية الخدمة

وزير المالية الاسرائيلي : رغبة رام الله بتجويع غزة مزعجة

الهيئة الوطنية: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها

الأخبار الرئيسية

حماس - ارشيف

"امان" : انهيار حماس ليس حلا ..فمن سيحكم بعدها ؟

"واللا" العبري : التهدئة بعيدة المنال حتى الان وقد تنقلب الامور الى تصعيد كبير في كل لحظة

رواتب -ارشيفية

صحيفة: الأموال القطرية ستدخل غزة قبل منتصف الشهر الجاري

القناة الثانية تكشف : نتنياهو حاول الاتصال بلرئيس عباس مؤخرا!!

ارشيفية

بأوامر من الشاباك: جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية