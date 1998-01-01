يديعوت: من المتوقع أن يزور نتنياهو دولا خليجية أخرى

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، ونقلا عن مصادر يهودية أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمين نتنياهو، سيزور دول خليجية أخرى.

وذكرت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر أمريكية يهودية، مقربة من نتنياهو، أنه وبعد زيارة عمُان، من المتوقع أن يزور نتنياهو دولا خليجية أخرى.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الهدف من هذه الزيارات الجديدة، هو استغلال الأجواء الدبلوماسية بعمان، والبدء بعلاقات علنية جديدة مع دول خليجية أخرى.

ووفقا لصحيفة يديعوت، صرحت مصادر أمريكية بالأمس، أن الامارات وسلطنة عمان والبحرين ودول خليجية أخرى، يريدون السلام مع إسرائيل.