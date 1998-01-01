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نتنياهو يصف قرار البرازيل نقل سفارتها إلى القدس بالـ"تاريخي"

الجمعة 02 نوفمبر 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يصف قرار البرازيل نقل سفارتها إلى القدس بالـ"تاريخي"



القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو حول نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بأنه "القرار التاريخي".

وجاء في بيان صدر عن نتنياهو: "يسرني بصراحة أن الرئيس البرازيلي الجديد صديقي جاير بولسونارو اتخذ قرارا حول نقل سفارة بلاده إلى القدس. إنه خطوة صحيحة ولها معنى تاريخي".

وأكد بولسونارو أمس الخميس استعداده لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى أن "الحق في تحديد مكان العاصمة الإسرائيلية هو للشعب الإسرائيلي فقط". وكان بولسونارو توعد بنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس أثناء حملته الانتخابية. وسيتولى منصبه رسميا في الـ1 من يناير القادم.

وفي حال اتخاذ هذا القرار ستنضم البرازيل إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا اللتين أصبحتا أول دولتين تنقلان سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس، وذلك بالرغم من الوضع القانوني غير المحدد للمدينة ومعارضة الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن أستراليا هي أيضا تدرس احتمال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

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