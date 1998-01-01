العاشرة العبرية : تظاهرات اليوم ستكون اختبارا لنوايا الفلسطينيين بشأن التهدئة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن التظاهرات اليوم على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ستكون بمثابة اختبار لنوايا الفلسطينيين بشأن التهدئة.

وقالت القناة العبرية، إن إسرائيل وافقت على ادخال الأموال القطرية الى قطاع غزة، لدفع رواتب موظفي حماس بالقطاع، مقابل وقف ظاهرة العنف على الحدود.

وبحسب القناة العاشرة، أعلنت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، عن وقف العنف بمنطقة الحدود، خلال تظاهرات مسيرات العودة.

ووفقا للقناة العبرية، اتفقت الفصائل على عدم الاقتراب من السياج الحدودي ووقف اطلاق البالونات الحارقة واشعال الإطارات خلال تظاهرات مسيرات العودة، من اجل تمكين المخابرات المصرية التوصل الى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، على حد زعم القناة.