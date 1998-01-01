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حماس تدعو البرازيل للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

الجمعة 02 نوفمبر 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو البرازيل للتراجع عن نقل سفارتها للقدس



غزة / سما /

دعت حركة حماس الجمعة الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو للتراجع عن قراره نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقال القيادي باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدةٍ له اليوم: "نرفض قرار الرئيس البرازيلي المنتخب نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".

وكان الرئيس البرازيلي قال إنه ملتزم بوعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده في إلى القدس.

وقال الرئيس اليميني المتطرف في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "كما ذكرنا سابقاً خلال حملتنا، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس. إسرائيل دولة ذات سيادة وعلينا أن نحترمها على النحو الواجب".

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