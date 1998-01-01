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سلمية.. جماهير غزة تستعد لـ "جمعة سنسقط الوعد المشؤوم"

الجمعة 02 نوفمبر 2018 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلمية.. جماهير غزة تستعد لـ "جمعة سنسقط الوعد المشؤوم"



غزة / سما /

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "سنسقط الوعد المشؤوم" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الصامد في ال ٤٨ والشتات للمشاركة الواسعة في جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم" للحفاظ على الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك.

واكدت الهيئة على أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطنيوتصادف اليوم الجمعة، الثاني من تشرين الثاني، الذكرى 101 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

.ورغم تأكيد استمرار المسيرات لكن مصادر مطلعة اكدت على وجود توافق داخل الفصائل الفلسطينية، على "تقليل الخسائر البشرية في صفوف المتظاهرين السلميين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

وأكدت المصادر أن هناك اتفاقا وطنيا من أجل تخفيف البالونات وتخفيف اشعال الاطارات المطاطية، وحتى قص السلك الفاصل، الجمعة وذلك من اجل تخفيف الخسائر البشرية والحفاظ على المسيرات بطابعها السلمي.

ومن المتوقع ان يحضر الوفد الامني المصري الى الحدود لمتابعة سلمية المسيرات.

#غزة #مسيرات العودة #حدود

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