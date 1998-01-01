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وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة بنوبة قلبية

الخميس 01 نوفمبر 2018 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة بنوبة قلبية



وكالات

توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة، اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية.

وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب عبر حسابه الخاص في الفيسبوك: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

كما نعت وزارة الثقافة الاردنية الفنان، وعضو نقابة الفنانين، الأردنيين الزواهرة أيضا.

وأعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطاءه الفني خساره للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى.

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، شأنه شأن والده الفنان الراحل محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

 

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