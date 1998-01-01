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هل رفض الرئيس عباس طلب نتنياهو العودة للمفاوضات؟

الخميس 01 نوفمبر 2018 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل رفض الرئيس عباس طلب نتنياهو العودة للمفاوضات؟



القدس/سما/

كشفت القناة الثانية الاسرائيلية عن اصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للعودة للمفاوضات وتجديد الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك خوفا من حدوث تصعيد في الضفة الغربية.

وقالت القناة ان رئيس الشاباك الاسرائيلي نداف ارغمان زار رام الله في الاشهر الاخيرة أكثر من مرة وعرض على الرئيس عباس مشاريع لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني لكن "أبو مازن" رفض المشاريع والعودة للمفاوضات.

كما والتقى ارغمان مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية لمناقشة عدة ملفات وفي محاولة لاقناع الرئيس الذي رفض كافة المقترحات.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، لرئيس "الشاباك" أن السلطة الفلسطينية ستوقف فورا التنسيق الأمني، في حال نفذت إسرائيل تهديدها بخصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من عائدات الضريبة التي تحولها للسلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن رئيس "الشاباك" سعى لتهدئة الأجواء مع "أبو مازن" واقناعه بأن لا يذهب بعيدا في قراراته ضد إسرائيل، وعلى وجه الخصوص إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتنيسق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الاسبوع الماضي عن فحوى زيارة أجراها رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي نداف ارغمان للرئيس محمود عباس "أبو مازن" في منزله برام الله منتصف تشرين الاول الماضي.

 

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