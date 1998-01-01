الهيئة الوطنية: مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها

غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الصامد في الـ 48 والشتات للمشاركة الواسعة غداً في جمعة "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم"، تاكيداً علي الحفاظ علي الحقوق الوطنية ووحدة الدم والمصير المشترك

وأكدت الهيئة في بيان صدر مساء اليوم الخميس، وصل " سما " نسخة عن، على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها.

كما أكدت علي أهمية الحفاظ علي سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها باعتبارها رافعة للنهوض الوطني.

ودعت الهيئة كافة المشاركين في المسيرات لاتخاذ كافة التدابير التي تمنع وتفوت الفرصة علي قناصة الاحتلال الإسرائيلي من النيل من المشاركين السلميين، مشيرةً إلي أن الرسالة الأهم غدا هي احتشاد الجماهير واستمرار رباطها السلمي والشعبي.

وحذرت الاحتلال من مغبة التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار. كما ثمنت الهيئة الدور المصري الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية وسعيها إلى كسر الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في القطاع.

ورحبت الهيئة بالجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، والذي تم التأكيد عليه هذه الليلة في اللقاء الذي جمع الهيئة مع الوفد الأمني المصري .

كما ثمنت الهيئة التزام الأشقاء المصريين بتسهيل سفر أبناء شعبنا، وخاصة جرحى مسيرات العودة وكافة المرضى.