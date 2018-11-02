وزيرة الاقتصاد تحدد 2 كانون الاول المقبل موعداً لإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين

رام الله/سما/

أعلنت وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، أن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، سيكون يوم الاحد الموافق 2-12-2018.

وبموجب قرار الوزيرة يفتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الجمعة الموافق 2-11-2018 ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 8-11-2018 وذلك طيلة ايام الاسبوع بما فيها ايام العطل الرسمية للغرفة.

ووفق قرار الوزيرة، يزاول مجلس إدارة الغرفة الحالي نشاطه مقتصراً على تسير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الاخير الذي يسبق موعد اجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليه التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وما في حكمها، كما يُحظر على المجلس ابرام التعاقدات سواء تلك المتعلقة بالإنشاءات او الاستشارات او الخدمات مع أي طرف.

كما يحظر بموجب القرار على مجلس ادارة الغرفة الحالي اتخاذ اية قرارات من شأنها احداث اية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعين او التعاقد مع موظفين ومستشارين جدد او الاستغناء عن او تعديل رتبة او درجة أي من الموظفين الحاليين في الغرفة.