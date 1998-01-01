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سلطات الاحتلال تفرج عن الصحفي شريتح ووالده وشقيقه

الخميس 01 نوفمبر 2018 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي افرج قبل قليل، عن الصحفي ثائر شريتح مدير دائرة الاعلام في الهيئة ووالده وشقيقه بعد احتجازهم منذ ساعات الصباح الاولى، شريطة أن تقوم العائلة بمراجعة مخابرات الاحتلال الاحد المقبل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، قرية المزرعة الغربية غربي رام الله، واطلقت النيران تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت بالقرية، واعتقلت عائلة شريتح واثنين آخرين، بعد اقتحام منزلهم وتفتيشه وقلبه رأساً على عقب.

يشار بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الصحفي في آذار الماضي وتم احتجازه بسجن عوفر لعدة ايام

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