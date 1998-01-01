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الداخلية" تُشارك في مناورة فحص الجهوزية شمال غزة

الخميس 01 نوفمبر 2018 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية" تُشارك في مناورة فحص الجهوزية شمال غزة



غزة/سما/

شاركت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم الخميس، في مناورة فحص جهوزية الجبهة الداخلية في التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ، في محافظة شمال غزة، إلى جانب المؤسسات والأجهزة الحكومية.

واستنفرت الوزارة خلال المناورة أجهزتها وإداراتها المختصة، حيث استمرت لمدة ساعتين، بدأت من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية مساءً.

وشهدت المناورة أصوات انفجارات وحركة لمركبات الشرطة، والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى انتشار قوى الأمن والشرطة في الشوارع والمفترقات الرئيسية.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إن المناورة تأتي في إطار تحسين وتطوير أداء الأجهزة الأمنية والحكومية والخدمات المقدمة للجمهور، في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأضاف أن هذه المناورات ذات أهمية كبيرة، حيث يتم إجراء تقييم شامل ورفع استخلاصات منها في سبيل رفع الكفاءة ومستوى الأداء.

وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية بشكل خاص أجرت في فترات سابقة مناورات شاملة على مستوى قطاع غزة، ويجري الآن إدخال المنظومة الحكومية ككل في اختبارات مستوى الجهوزية، من أجل تعزيز الجبهة الداخلية وتقديم أفضل خدمة للجمهور الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.

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