إذاعة عبرية: إسرائيل توافق على طلب قطري عاجل لغزة

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة إسرائيلية إن تل أبيب لا تعارض طلب قطري عاجل خاص بقطاع غزة.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تعارض الطلب القطري الخاص بنقل الموارد والأموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة.

ونقلت الإذاعة العبرية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، تصريح إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية، بأن بلادها توافق على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال القطرية بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأهالي الفلسطينيين في غزة.