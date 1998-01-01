المالكي يؤكد: فلسطين ملتزمة بحل الدولتين والمفاوضات المباشرة

رام الله/سما/

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، التزام دولة فلسطين بحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وبكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مضيفًا "سنستمر في ثباتنا على الأرض، صامدين هنا، وننظر إلى الأمم المتحدة بترقب".

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة خارجية كندا "كريستيا فريلاند"، أعقب اجتماع ثنائي مطول في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول تفاصيل حول القضايا المرتبطة بالاحتلال وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، والاستيطان وقضية الخان الأحمر، والإجراءات الاحتلالية في القدس، والقرارات العنصرية الصادرة عن "الكنيست" الإسرائيلي والإجراءات الأميركية الأخيرة من نقل للسفارة إلى القدس، وقطع المساعدات وما تسمى صفقة القرن، والتعقيدات التي يشهدها الوضع في فلسطين وما نحن مقدمون عليه.

وأطلع المالكي ضيفته على الدور المناط بدولة فلسطين في هذه المرحلة، وترؤسها لمجموعة الـ77 والصين، إلى جانب بحث تصويت كندا في الأمم المتحدة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، شاكرًا كندا على دعمها المقدم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

من جهتها، أكدت "فريلاند" أن كندا تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتدعم مساعيهم في إقامة دولة ديمقراطية وقابلة للحياة، وفقًا لحل الدولتين وبناءً على اتفاق سلام عادل وشامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن كندا ستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين في عدة مناحي، مشيرةً إلى عمق العلاقة التي تربط البلدين.