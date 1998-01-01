شاهد.. كيف هاجم جيش الاحتلال اجتماعا لمسؤولين في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث ومرافقه مهند شلهب، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومرافقه مساء اليوم الخميس، بعد اقتحام نادي السلوان الذي كان يتواجد فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسين، وتم الاعتداء على المتواجدين فيه ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اختطفت المحافظ غيث من داخل مركبته في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة في العشرين من الشهر الماضي، وأفرجت عنه بعد يومين، وأبعدته عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزليًا لمدة سبعة أيام وغرامة مالية قدرها 20.000 ألف شيقل.