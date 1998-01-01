حركة الأحرار: مقاومتنا بكافة أشكالها المسلحة والسلمية مستمرة حتى دحر الاحتلال

غزة/سما/

قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن وعد بلفور جريمة دولية تاريخية زرعت الكيان الإسرائيلي في فلسطين تتحمل بريطانيا المسؤولية الكاملة عنها ويجب تكفيرها بالضغط لإنهاء الاحتلال.

ودعت الحركة إلى استمرار مقاومة ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل ومسيرات العودة أكدت أن شعبنا مهما طال الزمن لن يقبل ببقاء الاحتلال جاثما على أرض فلسطين,

ولفتت إلى أن مشاريع التسوية والمفاوضات شكلت غطاء للاحتلال لتنفيذ مخططاته الاستيطانية وتثبيت أركانه، ومن يقدس التنسيق الأمني ويعمل حارساً للاحتلال ومستوطنيه ويعاقب شعبه هو عدو له وجزء من المنظومة المتآمرة عليه لإنهاء وتصفية قضيته.

وحملت السلطة مسؤولياتها والتوقف عن التماهي مع الاحتلال وحمايته بتقديم ملفات قادته للمحاكم الجنائية لملاحقتهم ومحاسبتهم على إجرامهم ومجازرهم ضد شعبنا الأعزل.

وطالبت شعبنا الأبي الصامد في كافة أنحاء تواجده للمزيد من الصمود والثبات فصاحب الحق لا يمل ولا يبالي في مواجهة كل قوى الشر والاستكبار لاستعادة حقه السليب.