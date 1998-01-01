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لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة

توافق فلسطيني على الهدوء في احتجاجات الجمعة في غزة

الخميس 01 نوفمبر 2018 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
توافق فلسطيني على الهدوء في احتجاجات الجمعة في غزة



غزة/سما/

 صرح مسؤول في "الهيئة العليا لمسيرات العودة" أن الهيئة التي تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية توافقت على أن تكون احتجاجات الجمعة "هادئة" لإعطاء فرصة لمباحثات التهدئة مقابل تخفيف الحصار الاسرائيلي التي تجريها مصر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "تم التوافق في إطار الهيئة العليا على مواصلة حشد المواطنين في مسيرات العودة وسنعطي فرصة لنجاح الجهود المصرية للتهدئة ورفع الحصار وأن تكون أحداث الجمعة هادئة".

وتابع "سنحافظ على سلمية المسيرات وشعبيتها ووقف البالونات الحارقة وتقليل إشعال الاطارات المطاطية"، مبينا أن الهيئة "ستعقد الأحد القادم اجتماعاً تقييمياً للأوضاع الميدانية واتخاذ الخطوات المناسبة".

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف، ولن يتم إلغاؤها على الإطلاق.

وأوضح شهاب في مستهل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بحثت في سبل حماية الدم الفلسطيني، وتقليل الخسائر في المسيرات.

وتابع شهاب بقوله:" الأيام القادمة ستشهد تكتيكات جديدة تتعلق بمسيرات العودة، وتتعلق أيضًا بإدارة الصراع مع الاحتلال".

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