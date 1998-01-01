استقالة وزيرة السياحة الأردنية على خلفية كارثة سيول البحر الميت

وكالات/سما/

أعلنت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب استقالتها من منصبها على خلفية كارثة السيول التي ضربت البلاد، الخميس الماضي، وأسفرت عن وفاة 21 طالباً وإصابة 35 أخرين.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر موقع تويتر: "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً. حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة".

ولم يعلن حتى اعداد الخبر ما إذا كان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد قبل الاستقالة من عدمه.

وتأتي استقالة وزيرة السياحة الأرنية إثر مطالبات نيابية في جلسة رقابية، أول أمس الثلاثاء، بطرح الثقة بها وبوزير التربية عزمي محافظة، بعد محاولتهم التنصل من الكارثة التي شهدتها منطقة البحر الميت.

وشهدت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، سيولا غير مسبوقة، أدّت إلى وفاة 21 طالباُ 35 آخرين، معظمهم طلاب مدارس كانوا في رحلة مدرسية.