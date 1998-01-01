توضيح هام من شركة الكهرباء للمواطنين في محافظات غزة

غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم الخميس، توضيحا هاما للمواطنين في قطاع غزة.

وفيما يلي توضيح شركة توزيع الكهرباء في غزة:

تنوه شركة توزيع الكهرباء في غزة بأن العجز في الطاقة الكهربائية في القطاع مرتبط بعاملين:-

1- كمية الطاقة المتاحة والمتوفرة من مصادرها.

2- كمية الطلب على الطاقة والمرتبط بالعوامل الخارجية مثل درجة حرارة الجو وسلوك المواطنين باتجاه استهلاك الكهرباء، وكذلك فترة تزويد المواطن بالكهرباء والتي عندما تكون قصيرة يضطر المواطن إلى تشغيل كافة الأجهزة في وقت واحد.

وعليه وبعد تشغيل المولد الثاني في المحطة والذي ترافق مع تحسن الجو وانخفاض معدل الاستهلاك في حينه، ترتب عليه زيادة امدادات الكهرباء للمواطنين من 4 ساعات وصل و16 ساعة قطع، إلى 6 ساعات وصل و 12 ساعة قطع مع زيادة في الفترة المسائية والصباحية، وبعد تشغيل المولد الثالث تم تزويد المواطنين بجدول 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات فصل مع زيادة التوصيل للمواطنين في الفترة المسائية وهو الامر الناتج عن انخفاض الاستهلاك الطبيعي بعد الساعة الحادية عشر مساءً، وزيادة مماثلة في الفترة الصباحية.

وهذا التحسن التدريجي الملموس الذي تم في الآونة الأخيرة تم بسبب زيادة انتاج المحطة وتزامنه مع تراجع الاستهلاك للأسباب المذكورة أعلاه، علما بأن كمية الكهرباء المتاحة في الوقت الحالي تبلغ 200 ميجاوات تقريبا، ويبلغ الطلب 400 ميجاوات، أي بنسبة 50% من المطلوب للقطاع حسب الذروة في فصل الخريف الحالي، مع الأخذ في الاعتبار بأن الطلب الأقصى على الكهرباء حسب آخر ذروة للحمل في فصل الصيف بلغ 550 ميجاوات، ومن المتوقع وصول الطلب ذروة الشتاء القادم لأكثر من 550 ميجاوات، مما يتطلب توفير مصادر إضافية من الكهرباء للحفاظ على المستوي الحالي من التوزيع.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة