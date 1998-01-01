نتنياهو: سنعمل على تغيير الموقف الأوروبي المنافق

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه "سيعمل على تغيير الموقف المنافق والمعادي لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف قبيل توجهه إلى بلغاريا، "هذه عملية تستغرق وقتا، لكنني أؤمن بتحديد هدف والسعي من أجله بشكل منظم، وأعتقد أن هذا سيتحقق أيضا بمرور الوقت".

وتستمر زيارة نتنياهو إلى بلغاريا، عدة أيام حيث يلتقي مسؤولي عدة دول أوروبية.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن نتنياهو يرافقه زوجته سارة وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أنه سيلتقي رؤساء وزراء دول بلغاريا ورومانيا واليونان، إلى جانب الرئيس الصربي، حيث سيبحث معهم عددًا من القضايا.