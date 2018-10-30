الأسير المحرر/ ماهر إسماعيل البسيوني يتنسم عبير الحرية.. سامي إبراهيم فودة

ال تعالى: "وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ" صدق الله العظيمقق

أسرانا الأفذاذ/ سلاماً عليكم أيها الأبطال المرابطين في عرين الأسود,سلاماً لحماه العرين الصابرين على أذي الجلادين, سلاماً معطراً برائحة المسك وشذا الياسمين لكل أسير طوقت سلاسل القيد معصميهم وكاحليهم,سلاماً للشهداء الأحياء مع وقف التنفيذ القابعين خلف قضبان السجن والتي أدمت ظهورهم رطوبة جدران السجون,وتحرروا من قيد السجان وظلام السجن وجبروته وتنسموا عبير الحرية,

بحمد لله أفرجت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مساء الثلاثاء الموافق 30/10/2018م عن الأسير المحرر البطل/ ماهر إسماعيل محمود البسيوني من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة عبر بيت حانون/ ايرز بعد انتهاء مدة محكومتيه البالغة 16عاماً,واحتفاء بيوم الأسير المحرر ماهر فقد استقبلته جماهير غفيرة احتشدت في المكان من شعبنا الفلسطيني وسط هتافات وزغاريد ذويه,

وكان على رأسهم عضو قيادة إقليم الشمال صالح قداس"أبو شادي"مفوض ملف الأسرى والشهداء والجرحى والأخ جمعة أبو الجديان"أبو رمزي"عضو منطقة الشهيد محمد الموسي مسئول ملف الأسرى والشهداء والجرحى والأخ / إبراهيم حسان عضو لحنة الأسرى والأخ محمود فرج الله"أبو تأمر"مقرر لجنة الأسرى وكتائب شهداء الأقصى- عبد القادر الحسيني,وبهذا العرس الوطني الفلسطيني لا يسعني في هذا المقام الرفيع,إلا أن نسلط الضوء على سيرة عطرة للأسير البطل المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي...

الاسم/ ماهر إسماعيل محمود البسيوني

تاريخ الميلاد/ 9/4/1977م

الانتماء/ فتح- الجنسية/ فلسطيني - الديانة / مسلم

الحالة الاجتماعية/ أعزب

البلدة الأصلية/ بيت حانون

مكان السكن/ بيت حانون "شارع بنات"

المهنة / طالب جامعي بالإضافة إلى عامل مزارع مع والدة بالأرض

الحالة الصحية/ مصاب في الفخذ والساق اليمن بالرصاص ومازال يعاني من أثار إصابته

المؤهل العلمي/ جامعي بكالوريوس برمجة حاسوب من جامعة القدس المفتوحة, كما حصل من داخل السجن على شهادة بكالوريوس تخصص تاريخ من جامعة الأقصى

العائلة الكريم تتكون من / أحد عشر فرداً وله من الأخوة تسعة بما فيهم الأسير المحرر ماهر وأخت واحد ويأتي هو في الترتيب الثاني من بين أفراد العائلة

التهم الموجة له/ إطلاق صواريخ والانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى

مكان الاعتقال/ نفحة (الحكم / 16)

تاريخ الاعتقال/29/10/2002م / تاريخ الإفراج /30/10/2018م

كيفية اعتقاله /

قامت مجموعة كبيرة من القوات الصهيونية الخاصة والكوماندوز مدعومة بالآليات العسكرية والدبابات مع وجود طائرات هيلوكبتر في سماء المنطقة شرقي بيت حانون بتاريخ 29/102002م باقتحام المكان ومحاصرة منزل الأسير ماهر البسيوني يوم الأربعاء الساعة الساسة صباحاً وقامت بإطلاق النار علية وإصابته إصابة مباشرة في الفخذ والساق اليمنى وتم وضع عبوات ناسفة في غرفة ماهر وتفجيرها مما أدي إلى هدم جزئي من المنزل وتم نقلة إلى سجن المجدل وعلاجه في سجن الرملة العيادة العسكرية كما وجري اعتقال أخوة أكرم لمدة أسبوع وأفرجوا عنه....

تم عزل الأسير ماهر في زنازين انفرادية في نفحة لمدة ستة شهور,وقد عاش فترة اعتقاله متنقلاً بين السجون الإسرائيلية منها / سجن بئر السبع- عسقلان- ريمون- نفحة,وقد خاض العديد من معارك الأمعاء الخاوية مع الأسرى البواسل في السجون.

مبروك الحرية للأسير المحرر/ ماهر إسماعيل البسيوني

نسأل الفرج القريب لكل أسرانا البواسل من سجون الاحتلال